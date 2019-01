Tornado em Cuba deixa mortos e mais de 172 feridos

Havana – Pelo menos três pessoas morreram e 172 ficaram feridas por um tornado que atingiu na madrugada desta segunda-feira o distrito de Regla, em Havana, informou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Estamos percorrendo os locais afetados pelo fenômeno atmosférico de grande intensidade em Regla. Os danos são severos, até o momento lamentamos a perda de três vidas humanas e 172 feridos recebem atendimento. Várias brigadas já estão trabalhando no restabelecimento”, escreveu o presidente cubano no Twitter.

O tornado afetou os distritos de Regla, Diez de Octubre e San Miguel del Padrón e causou “numerosos danos em instalações públicas e casas”, informaram as autoridades em comunicado.

Também foram registradas “pequenas inundações em vários setores do quebra-mar de Havana e em outras áreas baixas do litoral na capital e nas províncias de Pinar del Río, Mayabeque e Artemísia”.

O tornado, que deixou grande parte da capital cubana sem eletricidade, causou danos devido à “queda de árvores, postes de energia elétrica, ruptura de portas e janelas”, assim como “danos em telhados de casas e alguns desabamentos”, segundo veículos de imprensa locais.

O fenômeno atmosférico aconteceu durante as fortes tempestades que atingiram ontem as províncias de Pinar del Río, Mayabeque e Havana, com ventos de 100 quilômetros por hora, chuvas intensas e granizo.

“A força dos ventos do tornado pode ser comparada com a de um furacão de categoria 4 ou 5, mas seu impacto é mais concentrado”, afirmou o site oficial “Cubadebate” em seu perfil no Facebook.