Tornado violento mata 6 e fere quase 200 pessoas na China; veja vídeos

Ao menos seis pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas na passagem de um tornado pela cidade de Kaiyuan, nordeste da China, informaram nesta quinta-feira autoridades locais.

Ventos extremamente violentos atingiram Kaiyuan, na província de Liaoning, derrubando árvores e postes de eletricidade, quebrando janelas e arrancando telhados na tarde de quarta-feira.

O tornado feriu mais de 190 pessoas, e 43 foram hospitalizadas, anunciou o Bureau de Segurança Pública da cidade na rede social Weibo.

🌪️A #tornado has left six people dead and nearly two hundred injured after ripping through Kaiyuan in NE China on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/ZFv4QOT7M9

— BBC Weather (@bbcweather) July 4, 2019