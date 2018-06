Torcedor morre durante amistoso entre México e Escócia no Azteca

Cidade do México – A Federação Mexicana de Futebol confirmou o falecimento de um torcedor da sua seleção nacional, no último sábado, no Estádio Azteca, durante o amistoso da equipe contra a Escócia, na preparação para a Copa do Mundo da Rússia. A entidade explicou que Germán López teve um ataque hipoglicêmico.

O torcedor foi levado para um hospital da Cidade do México após desmaiar no Estádio Azteca, mas não sobreviveu. “A Federação Mexicana de Futebol lamenta a morte do torcedor Germán López que, durante o jogo México x Escócia, realizado esta noite no Estádio Azteca, sofreu um ataque hipoglicêmico. Durante o evento, os protocolos de atendimento e transferência foram ativados, mas infelizmente o torcedor morreu no hospital GA González”, afirmou a federação em um comunicado oficial.

A seleção mexicana venceu a Escócia por 1 a 0, no amistoso que marcou a despedida do time nacional dos seus torcedores antes de viajar para a Europa visando a disputa da Copa do Mundo da Rússia, marcada para começar no próximo dia 14. Giovani dos Santos balançou as redes aos 13 minutos do primeiro tempo e marcou o único gol do confronto que foi acompanhado por 70.993 torcedores no tradicional palco do futebol mexicano.

Após o amistoso de despedida de sua torcida, os mexicanos ainda farão um último jogo de preparação para a Copa no próximo sábado, quando enfrentarão a Dinamarca, em Copenhague, dois dias antes de chegar à Rússia. A seleção mexicana fará a sua estreia no Mundial no dia 17 de junho, contra a Alemanha, em Moscou, em confronto válido pelo Grupo F, no qual também terá pela frente a Suécia e a Coreia do Sul como adversários.