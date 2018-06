Torcedor indiano morre em acidente de carro na Rússia

Moscou – Um torcedor indiano que estava na Rússia para acompanhar a Copa do Mundo morreu em um acidente de carro neste sábado em uma estrada perto da cidade de Sochi, uma das sedes do Mundial, disse a agência de notícias Interfax, citando a polícia local.

O acidente, o primeiro a resultar na morte de um turista durante o Mundial da Rússia, foi provocado pelo motorista do táxi onde estava o indiano, de acordo com a polícia.

As estradas russas são notoriamente perigosas, e mais de 19.000 mortes foram registradas nelas em 2017.

Um comunicado divulgado pela polícia local disse que um motorista de táxi russo e um cidadão indiano morreram no local do acidente, e que outro passageiro indiano foi hospitalizado. Não ficou claro se as vítimas tinham ingressos para jogos da Copa.

“Por volta de 6h50 da manhã, o agente de plantão do departamento de polícia de Sochi foi informado de um incidente de trânsito na estrada entre Adler e Krasnaya Polyana”, disse a polícia em comunicado.

“De acordo com relatos preliminares, o táxi Renault Logan estava do lado errado da estrada, violando as regras de trânsito, e bateu em um ônibus”, acrescentou.

A estrada montanhosa onde ocorreu o acidente fica perto da cidade de Sochi, onde se enfrentarão neste sábado Uruguai e Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo.