Tóquio anuncia corte de 10% no orçamento para Olimpíadas 2020

Tóquio – O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, anunciou nesta sexta-feira um corte de 10% no orçamento do evento em relação à versão inicial proposta.

Agora, o custo de organizar o evento será de 1,35 trilhões de ienes (US$ 11,8 bilhões). O comitê e o governo de Tóquio acertaram um corte de 10% do orçamento inicial, cerca de US$ 1,18 bilhão.

Os cortes afetarão os sistemas de transporte e as construções temporárias das instalações esportivas e de outras infraestruturas.

A decisão foi tomada como um esforço das partes para evitar recorrer a dinheiro público, explicou o comitê organizador em comunicado.

“Acredito que podemos dizer que cumprimos o orçamento, embora seguiremos trabalhando arduamente na redução dos custos”, afirmou o diretor financeiro de Tóquio 2020, Hidemasa Nakamura.

Os organizadores desse modo atenderam a um pedido do Comitê Olímpico Internacional (COI), que solicitou que o Japão reduzisse o orçamento do evento em pelo menos US$ 1 bilhão.