Tóquio 2020 quer reduzir assentos do público para cortar despesa

Tóquio – O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio em 2020 propôs reduzir em mais de 30 mil o número de assentos previstos para os espectadores em algumas sedes olímpicas com o objetivo de economizar custos, segundo divulgou nesta terça-feira a agência de notícias “Kyodo”.

A medida foi proposta na segunda-feira durante uma reunião a portas fechadas realizada com a Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) que supervisiona os trabalhos de Tóquio 2020 e que está de visita ao Japão, a quinta com estas caraterísticas.

Tóquio 2020 procura reduzir o número de assentos em 12 sedes, incluindo o novo estádio olímpico, atualmente em construção, e para o qual já se propôs uma redução de 80 mil para 68 mil assentos.

Entre algumas propostas está reduzir de 14 mil para 9.300 o número de lugares no local que hospedará os esportes equestres, de 10 mil para 7.700 os da sede de boxe e de 7.000 para 5.000 os do estádio que acolherá a disciplina de tiro com arco.

Outras instalações para as quais se está estudando o corte incluem as de handebol e ciclismo, segundo detalhou a “Kyodo”.

A proposta foi feita no primeiro dos três dias da visita, no qual o COI foi a quatro das sedes em construção, entre elas o Aomi Urban Sports Venue, que acolherá basquete 3×3 e escalada esportiva, e as instalações de Ariake, onde acontecerão as corridas de BMX, BMX de estilo livre e skateboarding.

A comissão do COI também visitou o Centro Olímpico de Ginástica e o percurso da canoagem em slalom, das quais destacou que “desfrutaram de um progresso significativo recentemente”.