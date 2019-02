Tony Blair visitou Kadafi em sigilo em 2008 e 2009

Londres – O ex-premier britânico Tony Blair fez duas viagens privadas à Líbia e teve reuniões com Muammar Kadafi antes da libertação, pelo governo da Grã-Bretanha, do líbio condenado pelos atentados de Lockerbie, informa o jornal Sunday Telegraph.

Blair, que deixou o cargo de primeiro-ministro em 2007, utilizou um jato privado do regime líbio para visitar Kadafi em junho de 2008 e abril de 2009, destaca o jornal, que cita documentos encontrados em Trípoli desde a queda de Kadafi.

Blair teve um papel importante no descongelamento das relações com o ditador líbio, em troca do abandono pelo regime de Trípoli do programa de armas nucleares. A primeira visita aconteceu quando o trabalhista ainda estava no poder, em maio de 2004.

Um porta-voz de Blair confirmou que as outras visitas aconteceram e que os líbios apresentaram a questão de Abdelbaset Ali Mohmet al-Megrahi, detido na Escócia pelo atentado de Lockerbie.

Mas a fonte destacou que Blair respondeu que uma eventual libertação do líbio por razões de saúde era uma decisão da justiça escocesa.

A libertação aconteceu em agosto de 2009, após o cumprimento de apenas oito dos 27 anos de prisão a que o líbio havia sido condenado.

Megrahi era a única pessoa condenada pelo atentado de dezembro de 1988 contra um avião da Pan Am que deixou 270 mortos, em sua maioria americanos, quando a aeronave explodiu no ar quando sobrevoava a Escócia.

A revelação aumenta a pressão sobre Blair para que explique o teor das conversas com Kadafi depois que deixou Downing Street.

O Sunday Telegraph afirma que os documentos mostram que as viagens de Blair em 2008 e 2009 aconteceram a partir de Serra Leoa em um avião cedido pelo próprio Kadafi.