“Tiroteios em massa já afetam este país há tempo demais”, diz Trump

O presidente Donald Trump lamentou hoje (18) o atentado na escola pública de ensino médio Santa Fé High School, na área metropolitana de Houston, Texas. Ao menos oito pessoas morreram, e 12 feridos foram encaminhados a hospitais, no 22º tiroteio em uma escola este ano.

“Os tiroteios em massa já duram muito tempo no nosso país”, afirmou Trump em um pronunciamento publicado em suas redes sociais. Ele também disse que é hora de fazer com que autoridades locais e federais se unam em prol da segurança nas escolas.

Em um rápido pronunciamento no Salão Leste da Casa Branca, Trump não falou sobre controle de armas, mas disse que é preciso a união de todos para garantir a segurança dos alunos nas escolas. “Isso vem acontecendo há muito tempo no nosso país. Muitos anos. Muitas décadas agora”, disse o presidente.

“Sofremos pela terrível perda de vidas e enviamos nosso apoio e amor a todos os afetados por esse horrível ataque no Texas. Para os estudantes, famílias, professores e funcionários da Escola Secundária de Santa Fé – estamos com vocês nesta hora trágica, e estaremos com você para sempre”, disse Trump.

O xerife do condado de Houston, Ed Gonzalez, afirmou que a maioria dos mortos são estudantes da escola. Dois dos doze feridos foram encaminhados em estado grave ao hospital. Ele também afirmou que explosivos foram encontrados no campus da escola e nas proximidades do local.

Trump disse que está monitorando de perto a situação no Texas e que as autoridades federais estão em coordenação com as autoridades locais.

Em fevereiro, um tiroteio em uma escola de ensino médio de Parkland, Flórida, deixou 17 mortes e uma grande mobilização nacional foi realizada, com marchas em Washington e em diversas cidades.