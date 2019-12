Tiroteio perto de minimercado nos EUA deixa 6 mortos

Nova York — Um tiroteio na região de um cemitério e de um minimercado de produtos kosher (que obedecem à lei judaica) em Jersey City (EUA) deixou nesta terça-feira ao menos seis mortos e três feridos, segundo a rede de televisão “ABC News”.

Entre os mortos está um policial, de acordo com a emissora e com o procurador-geral do estado de Nova Jersey, Gurbir Grewal, que se pronunciou no Twitter para lamentar o episódio.

A troca de tiros, segundo informações preliminares das autoridades, teria começado perto de um cemitério e estaria relacionada ao tráfico de drogas.

Sirenes de alerta foram acionadas no bairro de Greenville, o que levou ao fechamento de escolas e estabelecimentos comerciais da região.