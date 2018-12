Tiroteio em Estrasburgo deixa 2 mortos e 11 feridos, dizem autoridades

Paris – Um tiroteio no centro da cidade francesa de Estrasburgo, no leste da França, próximo à fronteira alemã, deixou ao menos duas pessoas mortas e outras 11 feridas nesta terça-feira, 11, segundo o ministro do Interior do país, Christophe Castaner

Os tiros foram disparados nas proximidades de um mercado popular de Natal por volta das 20h (17h de Brasília).

O autor da ação fugiu mas a polícia já o identificou e agora ele está sendo procurado.

As autoridades locais pediram que as pessoas evitem ir às ruas e se refugiem em casa ou estabelecimentos comerciais.

A França segue em alerta máximo após uma onda de ataques executados ou inspirados por militantes do Estado Islâmico em 2015 e em 2016, que mataram mais de 200 pessoas.