Tiroteio no centro de Amsterdã deixa 1 morto e 2 feridos

Haia – Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesta sexta-feira em Amsterdã em um tiroteio ocorrido no centro da cidade, informou a polícia local.

Policiais foram atingidos pelos disparos, ainda segundo a corporação, que fechou o tráfego em algumas ruas.

Ainda não se sabe quem ou como começou o tiroteio, mas de acordo com testemunhas ouvidas pelo jornal “Algemeen Dagblad”, uma pessoa fugiu do local dos disparos escondendo o rosto com uma balaclava.

Mais informações em instantes.