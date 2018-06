Tiroteio em festival de artes nos EUA deixa um morto e 20 feridos

Da Redação com agências

São Paulo – Na madrugada deste domingo, um tiroteio deixou ao menos um morto e vinte feridos durante um festival de artes noturno na cidade americana de Trenton, em Nova Jérsei.

Segundo a polícia, dois atiradores teriam realizado o tiroteio. Um dos suspeitos, de 33 anos, foi morto no local pela polícia e o outro está sob custódia. Entre os feridos, quatro estão em estado crítico, incluindo um menino de 13 anos.

Os tiros começaram perto das 3h da manhã, horário local, no festival que iria até a tarde deste domingo. A razão para o tiroteio permanece incerta, e as autoridades locais ainda investigam a cena do crime.



Em anúncio público, Eric Jackson, prefeito de Trenton, condenou o ocorrido, afirmando que “todos os tiroteios, sejam eles grandes ou pequenos, são uma crise”, e que “isso não é apenas um ato aleatório de violência, mas um problema de saúde pública”.

Cerca de 1.000 pessoas participavam do festival, que não tinha detectores de metal para entrada. Na noite de ontem, um post em rede social mostra a multidão reunida: