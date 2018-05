Tiroteio em escola nos EUA deixa adolescente ferido

Los Angeles – Um adolescente ficou ferido e um homem foi detido em uma escola de Palmdale, no norte de Los Angeles, em um tiroteio que provocou enorme reação policial e que motivou o fechamento de todas as instituições de ensino da região.

A polícia chegou ao campus da Highland High School após receber uma ligação que alertava para a presença de um homem armado que foi visto às 7h05 (horário local; 11h05 em Brasília), segundo relatou Nicole Nishida, porta-voz do Departamento de Polícia local ao jornal “Los Angeles Times”.

Daily announcementshttps://t.co/GOFozsc3Ui — Highland High School (@HighlandHighHHS) May 11, 2018

Segundo a conta oficial da instituição no Twitter, o homem foi detido uma hora depois, mas os motivos do tiroteio não foram esclarecidos.

O adolescente de 17 anos que recebeu um tiro no antebraço foi levado a um hospital próximo após o incidente, de acordo com a emissora local “ABC7”.

As autoridades presentes no local analisam a escola “de forma pontual” e os estudantes serão levados para casa nos ônibus escolares quando o campus for declarado seguro.