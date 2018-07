Tiroteio em escola nos EUA deixa 2 adultos em estado grave

Washington – Dois funcionários de uma escola na cidade de Overland Park, no Kansas, estão em estado grave após um tiroteio ocorrido nesta terça-feira na instituição de ensino, incidente que não deixou nenhum estudante ferido, segundo as autoridades locais.

O Departamento de Polícia de Overland Park afirmou aos veículos de imprensa locais que dois feridos são funcionários da área de construção que estavam trabalhando na remodelação do pátio da Escola Primária Sunrise Point.

Além disso, o suspeito do tiroteio, que fugiu e é procurado pelas autoridades, foi identificado como outro trabalhador da obra, segundo explicou o jornal “Kansas City Star”.

O tiroteio ocorreu pouco depois das 9h local (11h, em Brasília) e, segundo a polícia, ocorreu depois de uma discussão entre os funcionários, em um momento no qual não havia crianças na escola.

O suposto autor tentou roubar o carro de uma pessoa após ameaçá-la com uma arma em uma rua próxima, sem sucesso, embora pouco depois tenha roubado o veículo de outra pessoa e conseguido escapar.

As autoridades da cidade, que está localizada a 20 quilômetros do Kansas City, capital do estado, recomendaram a seus habitantes que não saiam de casa até que o suspeito seja detido.