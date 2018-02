Tiroteio em escola na Flórida deixa 1 morto e ao menos 20 feridos

Uma pessoa morreu e cerca de outras 20 ficaram feridas em um tiroteio registrado nesta quarta-feira na escola Marjory Stoneman Douglas High School, na cidade de Parkland, no sudeste da Flórida, nos Estados Unidos, informaram veículos de imprensa locais.

Ainda não se sabe o real estado de saúde dos feridos, mas emissoras de televisão mostraram imagens de profissionais de saúde transferindo muitas vítimas em ambulâncias, e também a presença da SWAT com veículos blindados.

Além disso, as imagens mostraram cinco policiais capturando e algemando um suspeito, que depois foi colocado uma viatura, e que, ao que tudo indica, teria agido sozinho.

O presidente Donald Trump vem acompanhando o desenvolvimento dos fatos e se manifestou hoje a respeito do ocorrido na escola em Parkland.

“Minhas orações e condolências estão com as famílias das vítimas do terrível tiroteio na Flórida. Nenhuma criança, professor, ou qualquer outra pessoa jamais deveria se sentir insegura em uma escola americana”, disse Trump em mensagem no Twitter.