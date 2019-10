Tiroteio dentro de bar em Kansas City deixa 4 mortos e 5 feridos

Washington – Um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo (6) em um bar em Kansas City, nos Estados Unidos, deixou quatro mortos e cinco feridos, segundo a polícia local, que não tem informações sobre o autor do ataque, que fugiu do local.

A tragédia aconteceu às 1h27 local (3h27 de Brasília), conforme explicou o porta-voz da polícia de Kansas City, Thomas Tomasic, em entrevista à emissora de televisão “CNN”.

Na chegada ao local, os agentes encontraram no bar os quatro corpos, além dos cinco feridos, que foram imediatamente levados para hospitais da região. Todos estão em estado estável, segundo afirmou o representante da corporação.

Os investigadores estão procurando vídeos feitos por câmeras de segurança, que possam dar detalhes sobre os acontecimentos no estabelecimento chamado “Tequila KC Bar”, localizado no centro de Kansas City, a terceira cidade mais populosa do estado de Kansas.

O local é um bar privado, que só aceita a entrada de quem é associado.

Por enquanto, a polícia não tem detalhes sobre quem é o autor e qual a motivação dos crimes. Há possibilidade, de acordo com a investigação, de não haver apenas um atirador.

Além disso, até o momento, nenhuma das vítimas havia sido identificada.

De acordo com informações da organização não-governamental Gun Violence Archive, que documenta incidentes com armas nos EUA, em 2019, 22.848 pessoas morreram por causa da violência armada.