Tiroteio deixa 11 feridos em bar na Califórnia

Los Angeles – Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas em um tiroteio em um bar da cidade de Thousand Oaks, na Califórnia, informou nesta quinta-feira a imprensa americana.

Um porta-voz do escritório do xerife do condado de Ventura, onde fica o local, confirmou que as 11 pessoas foram hospitalizadas, embora por enquanto não se saiba a gravidade dos ferimentos das vítimas, uma das quais é agente desse departamento.

“O incidente continua. Não podemos considerar esta situação sob controle”, disse o capitão Garo Kuredjian, antes de acrescentar que o agressor ainda poderia estar vivo dentro do local, segundo diferentes veículos de comunicação.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros de Ventura explicou que o tiroteio no bar Borderline, por volta das 23h20 de ontem (horário local, 4h20 de hoje em Brasília), tinha deixado “vários feridos”.

“Por favor, afastem-se da área. Incidente de segurança em andamento. Informações de vários feridos. Os detalhes ainda são desconhecidos”, informou o Corpo de Bombeiros no Twitter.

Um testemunha disse à emissora “ABC” que viu um suspeito, com barba e chapéu, jogar uma bomba de fumaça e atacar um vigia, antes de atirar indiscriminadamente.

“As pessoas tentavam sair pelas janelas”, acrescentou a testemunha.

Um porta-voz do escritório do xerife do condado afirmou que se ignora, por enquanto, o número de feridos e que se acredita que no momento do ataque havia perto de cem pessoas no local.

No bar, o maior de música ao vivo da região, acontecia na noite da quarta-feira uma festa “country” para universitários.

Thousand Oaks fica a cerca de 60 quilômetros a noroeste do centro de Los Angeles e não muito longe das áreas de Calabasas e Malibu. EFE