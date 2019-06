Tiroteio deixa pelo menos 4 mortos na Austrália

Sydney — Pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira em um tiroteio que se estendeu por vários lugares da cidade de Darwin, no norte da Austrália, e que terminou com a detenção do suspeito do ataque, um homem que estava em liberdade condicional.

“Cinco cenas de crime, quatro pessoas mortas e uma ferida”, declarou Michael Gunner, chefe do governo do Território do Norte, cuja capital é Darwin, em entrevista coletiva junto ao comissário da polícia da jurisdição, Reece Kershaw.

Anteriormente, as autoridades sanitárias de Darwin tinham indicado que duas pessoas tinham ficado feridas no incidente, segundo a emissora local “ABC”.

Gunner também confirmou a detenção de um homem e descartou que se trate de um atentado terrorista.

Por sua parte, o comissário Kershaw explicou que o suposto autor deste massacre, que tem 45 anos e é de raça branca, “era conhecido pela polícia”.

“Acreditamos que era um indivíduo que atuou de forma individual e infelizmente realizou a ação que fez. Está atualmente detido no hospital”, acrescentou Kershaw.

A autoridade policial disse ainda que o suspeito tinha sido colocado sob liberdade condicional no último mês de janeiro e utilizava um bracelete eletrônico de vigilância.

No entanto, Kershaw não deu a identidade do suspeito e explicou que a polícia tenta determinar se as vítimas eram ou não conhecidas do agressor.

Várias testemunhas afirmaram à emissora australiana “ABC” que o suspeito, armado com uma escopeta, disparou contra um porteiro do hotel Palms e depois contra outras pessoas nos quartos antes de fugir em uma caminhonete Totoya.

Kershaw declarou que, depois do tiroteio, o suspeito se deslocou em um veículo, que já foi confiscado, mas que a polícia “ainda está trabalhando na sequência” dos fatos ocorridos antes da detenção.

“Notícias terríveis, terríveis, de Darwin. É um terrível ato de violência que, segundo me informam, custou a vida de quatro pessoas. Várias pessoas foram feridas, mas ainda não dispomos de detalhes confirmados sobre elas”, afirmou, por sua parte, o primeiro-ministro, Scott Morrison.

As autoridades afirmaram que os agentes continuam com a investigação e que já não há perigo na área do tiroteio.