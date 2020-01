Tiroteio deixa 6 mortos em pequena cidade da Alemanha

Berlim — Um homem matou seis pessoas e deixou várias outras feridas nesta sexta-feira, após abrir fogo no meio da rua, em uma pequena cidade do sul da Alemanha, segundo informaram as autoridades locais, por meio das redes sociais.

O incidente aconteceu por volta de 12h45 (8h45 de Brasília), na pequena localidade de Rot am See, localizada na região administrativa de Stuttgart.

Os primeiros indícios apontam que existiria uma relação pessoal entre o autor do ataque – que foi preso pouco depois de realizar o disparo – e algumas das vítimas, conforme divulgou a polícia de Aalen, através do Twitter.

Além disso, entre os baleados estariam vários membros de uma mesma família.

As investigações ainda apontam que só há um autor do ataque, já que não existem indícios da participação de mais agressores.