Tiroteio deixa 2 feridos na catedral de Berlim

Berlim – A catedral de Berlim foi isolada neste domingo após uma troca de tiros entre um homem e agentes dentro do interior do pleito, que terminou com dois feridos.

Segundo a “Der Spiegel”, um dos feridos é um policial, que entrou em confronto com um homem que tinha provocado um tumulto na catedral.

Um forte contingente policial está nos arredores da catedral, informou a Polícia de Berlim, sem dar mais detalhes do ocorrido.

A catedral de Berlim fica no centro da capital da Alemanha e perto da chamada Ilha dos Museus, um dos pontos mais frequentados pelos turistas.