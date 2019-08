Atiradores deixam feridos em loja do Walmart em El Paso, no Texas

Atiradores invadiram neste sábado, 03, uma loja do Walmart na cidade de El Paso, no Texas, deixando inúmeros feridos. A Polícia da cidade texana disse que respondeu a um chamado no shopping Cielo Vista Mall e que há relatos de múltiplos atiradores.

Segundo reportou a CNN nos Estados Unidos, uma grande área está bloqueada a cerca de três quilômetros ao sul do Aeroporto Internacional de El Paso. Três funcionários do Walmart se refugiaram em um estabelecimento da Landry’s Seafood. Mulheres pareciam muito “abaladas”, mas não estavam feridas.

Ainda de acordo com o jornal El Paso, ao menos 18 pessoas ficaram feridas e ainda não há informações vítimas fatais.