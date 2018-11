Theresa May tenta apresentar país “unido” por Brexit

Este fim de semana será marcado por uma série de reuniões para afinar o acordo do Brexit. Nesta sexta-feira, a primeira-ministra do Reino Unido Theresa May se reunirá com prefeitos de cidades britânicas para discutir o acordo, aprovado nesta semana, e que deverá passar pelo crivo do Conselho europeu neste domingo.

O documento que será discutido é considerado por especialista como menos detalhado do que os documentos anteriores, mas que serve como munição para May “vencer” a oposição no Parlamento britânico. Com 26 páginas, a declaração sublinha a “determinação” de ambos os lados para “substituir” o plano de apoio para impedir uma fronteira dura na Irlanda.

Também abre a porta para fazer uso de “todos os arranjos facilitadores e tecnologias disponíveis” para suavizar os controles alfandegários após o Brexit. “Esses arranjos facilitadores e tecnologias também serão considerados no desenvolvimento de qualquer arranjo alternativo para assegurar a permanência de uma fronteira difícil na ilha da Irlanda”, diz o documento.

Ontem, May se reuniu com embaixadores nacionais e com os representantes de Gibraltar, território britânico localizado no extremo sul da Península Ibérica. Gibraltar tem sido colocado como mais um impasse à soberania dos territórios britânicos, uma vez que ele fica fora da ilha, e teria que negociar questões fronteiriças e de pesca com a Espanha e com a França.

Outros pontos ainda geram polêmicas na discussão com a União Europeia, como o comércio de produtos e a área marítima do país. Além das questões econômicas, o Reino Unido também precisa decidir seu posicionamento em relação à segurança nacional e continental e sua segurança nuclear. As reuniões de ontem e de hoje são, portanto, tentativas de apaziguar os ânimos internos, para que a líder britânica possa ir a Bruxelas no fim de semana com toda a convicção de quem precisa se divorciar de um bloco econômico.

Após as reuniões de quinta, May falou à imprensa, e afirmou que estava confiante” sobre chegar a um acordo “final” para a retirada e os contornos da relação futura na reunião extraordinária. “Este acordo é entre o Reino Unido e a Comissão Europeia. Agora, cabe aos demais 27 líderes [dos Estados-membros do bloco] examiná-lo”, disse.

May terá uma reunião em Bruxelas no sábado com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para “concluir o processo no interesse de todos os nossos povos”.

Se tudo der certo para May, o Brexit será concluído no dia 29 de março do ano que vem.