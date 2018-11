Theresa May se diz confiante em finalizar acordo do Brexit no domingo

São Paulo – Após o esboço da declaração política conjunta sobre o Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido vazar e circular por toda a imprensa internacional, a primeira-ministra britânica, Theresa May, fez uma pronunciamento à imprensa se dizendo “confiante” sobre chegar a um acordo “final” para a retirada e os contornos da relação futura na reunião extraordinária do Conselho Europeu no próximo domingo, 25 de novembro.

“Este acordo é entre o Reino Unido e a Comissão Europeia. Agora, cabe aos demais 27 líderes [dos Estados-membros do bloco] examiná-lo”, ela disse.

Uma questão determinante para a sobrevivência da declaração conjunta na cúpula daqui a três dias é uma solução para o impasse com a Espanha em torno de Gibraltar, o território britânico no sul da Península Ibérica, que sequer foi citado no documento sobre a relação futura.

Sem se referir à omissão, May afirmou que conversou ao telefone ontem à noite com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e confia na finalização de um acordo “que entregue para toda a família do Reino Unido, incluindo Gibraltar”. Ela, porém, não explicou como resolverá o imbróglio.

“Este foi o melhor acordo que o Reino Unido poderia ter”, garantiu a premiê, insistindo que o trato “traz de volta o controle sobre as fronteiras, o dinheiro e as leis” e acrescentando que atualizará o Parlamento britânico sobre o assunto logo mais, às 13h de hoje.

Ela informou também que terá uma reunião em Bruxelas no sábado com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para “concluir o processo no interesse de todos os nossos povos”.