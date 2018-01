Theresa May reforma gabinete antes de pensar no Brexit

A primeira-ministra britânica Theresa May realiza nesta segunda-feira uma reforma de seu governo depois da renúncia em dezembro de seu vice-primeiro-ministro, Damian Green, que admitiu ter mentido sobre a descoberta de imagens pornográficas em um de seus computadores.

May tentará com as mudanças reafirmar sua autoridade depois do fracasso sofrido nas eleições legislativas de junho de 2017, que a deixou sem maioria absoluta na Câmara dos Comuns.

O novo Executivo deverá definir rapidamente sua posição visando às negociações com Bruxelas sobre o Brexit, que serão retomadas agora em janeiro para discutir o período de transição.

Em março, abordará a futura relação comercial entre Reino Unido e União Europeia (UE).