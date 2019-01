Theresa May presidirá comitê para coordenar preparativos do Brexit

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, presidirá um novo comitê governamental que coordenará os preparativos para a saída da União Europeia (UE) no próximo dia 29 de março, incluindo os planos para um possível Brexit sem acordo, informou nesta segunda-feira um porta-voz oficial.

A fonte detalhou que o chamado “Comitê para a saída da UE e comércio (preparativos)” estará formado por 21 membros, entre eles os principais ministros, representantes do Partido Conservador e outras autoridades.

Esse comitê assumirá as funções que até agora eram exercidas por diversos departamentos governamentais, relativas, por exemplo, à segurança e às fronteiras, indicou.

“Trata-se de agilizar o processo de supervisão dos planos para uma saída ordenada da UE”, declarou o porta-voz, que não revelou com que frequência se reunirá o grupo de trabalho.

O governo britânico organizou hoje o teste mais importante até o momento para preparar uma possível saída do bloco europeu sem acordo dentro de menos de três meses.

Mais de 100 caminhões participaram do teste, dirigido a prevenir a congestão viária no sudeste da Inglaterra caso aumentassem os controles fronteiriços por um Brexit sem acordo.

Os caminhões se reuniram no campo de aviação desativado de Manston, perto de Ramsgate, no condado de Kent, de onde se deslocaram em comboio até o porto de Dover, principal conexão com a França pelo canal da Mancha.

O Executivo planeja utilizar este antigo aeroporto como área de retenção de veículos de transporte para evitar a saturação das estradas.