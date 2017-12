Theresa May mostra otimismo nas negociações para o Brexit

Bruxelas – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pediu nesta sexta-feira que a União Europeia (UE) trabalhe em um “período de transição” para que a saída do país realmente aconteça, depois que as duas partes reconheceram que estão preparadas para passar à fase seguinte das negociações.

“Estou otimista sobre as negociações que estão por vir”, disse Theresa May, em entrevista coletiva ao lado do presidente da Comissão Europeia (CE), Jean-Claude Juncker.

A UE e o Reino Unido deverão abordar esse tempo de transição na segunda fase das negociações, que será sobre a sua futura relação.