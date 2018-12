Theresa May diz que ainda estará no cargo depois de votação do Brexit

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que ainda estará no cargo dentro de duas semanas, rejeitando especulações de que pode renunciar se perder uma importante votação sobre o Brexit no Parlamento marcada para 11 de dezembro.

“Eu ainda terei um emprego dentro de duas semanas”, disse May em entrevista à rede ITV, quando perguntada se renunciaria em caso de derrota na votação.

“Meu trabalho é garantir que faremos o que o povo nos pediu: deixar a União Europeia, mas fazê-lo de uma maneira que seja boa para o povo”.

May também disse que não fará nenhuma mudança ao plano para o Brexit que firmou com os demais líderes da UE.