“The Albert”, a bola olímpica, que substituirá a Jabulani

Londres – A bola oficial do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Londres-2012 se chama ‘The Albert”, em homenagem à sala de concertos londrina “The Albert Hall’.

A bola, de cor branca, enfeitada com o logotipo dos Jogos de Londres-2012 em rosa e azul e desenhada por uma empresa alemã de roupa esportiva, será estreada no dia 25 de julho em Cardiff (Gales) na primeira partida do torneio feminino, entre o Brasil e a Nova Zelândia.

“The Albert” foi apresentada oficialmente em março passado, no estádio ‘City of Coventry’, um dos sete que serão sede do torneio de futebol.

O nome do modelo, ‘The Albert’, foi escolhido entre 12.000 propostas enviadas pelos cidadãos britânicos em um concurso realizado no ano passado, e a eleita foi a de um inglês de 43 anos, chamado Robert Ashcroft.

Ashcroft se deu conta de que “The Albert Ball” rimava com “The Albert Hall” e fez a proposta.

A empresa que desenhou a bola manteve os paineis triangulares utilizados na Jabulani, a bola oficial do Mundial da África do Sul-2010.

Essa bola utilizada há dois anos recebeu muitas críticas pelas mudanças repentinas de direção quando estava no ar, o que motivou os protestos de vários goleiros, que foram os mais prejudicados.

Na apresentação da bola, seus criadores asseguraram que acrescentaram à versão da Jabulani uma tecnologia térmica para assegurar uma trajetória estável, para a tranquilidade dos goleiros.