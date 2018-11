UE e Reino Unido finalmente concordam com acordo para Brexit, diz BBC

Londres – Um acordo de divórcio do Reino Unido com a União Europeia foi acertado em nível técnico, de acordo com a editora de política da BBC. A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai reunir seu gabinete de ministros na quarta-feira para uma reunião sobre o Brexit depois que o Reino Unido e a União Europeia aprovaram um texto preliminar sobre o acordo de separação do país do restante do bloco.

O gabinete deve se reunir na tarde de quarta (horário local), e os ministros serão orientados a ler os documentos de antemão, de acordo com comunicado do gabinete de May.