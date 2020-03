Teste de Donald Trump dá negativo para coronavírus

O presidente americano, Donald Trump, não está com coronavírus. O resultado do teste do mandatário dos Estados Unidos foi informado na noite de sábado, 14, pela Casa Branca.

As suspeitas sobre coronavírus em Trump começaram depois que a doença causada pelo novo vírus foi confirmada em Fabio Wajngarten, secretário de comunicação do governo brasileiro. Wajngarten esteve ao lado de Trump em um jantar na noite de 7 de março, em comitiva ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

“Na noite passada, depois de uma discussão profunda com o presidente acerca do teste para Covid-10, ele escolheu ir em frente”, disse Sean Conley, médico do presidente, em um memorando. “Neste noite, recebi confirmação de que o teste deu negativo.” Conley disse ainda que Trump segue sem sintomas.

Desde que o caso de Wajngarten foi divulgado, a imprensa americana passou a pressionar Trump para que fizesse o teste de coronavírus. O presidente, contudo, respondeu por algum tempo que não era necessário. Em coletiva de imprensa também no sábado, horas antes do resultado de seu teste, Trump afirmou que “eu decidi que deveria [fazer o teste] com base na coletiva de imprensa de ontem. As pessoas ficaram perguntando, ‘Eu fiz o teste?'”, disse Trump. “A imprensa está ficando louca.”

Outros infectados

Da série de pessoas que a comitiva de Bolsonaro encontrou na viagem, em outras o teste para coronavírus deu positivo, como o prefeito de Miami, Francis Suarez. Não está claro em que país foram iniciados os contágios. Os Estados Unidos têm mais de 2.900 casos de coronavírus e já havia centenas de casos confirmados quando a comitiva brasileira viajou ao país. O Brasil tinha, até este sábado, 121 casos confirmados.

Além do prefeito de Miami, outros membros da comitiva nos EUA estão com doença causada pelo coronavírus. Foram confirmados nomes como a advogada Karina Kufa, tesoureira do Aliança pelo Brasil (partido que Bolsonaro e aliados tentam criar), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o diplomata Nestor Forster (indicado para o cargo de embaixador brasileiro nos EUA).

Bolsonaro também fez teste para coronavírus. Em suas redes sociais pessoais, o presidente afirmou que o teste deu negativo. O resultado gerou uma série de reviravoltas depois que a rede de TV americana Fox News publicou que o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido), havia confirmado à emissora que o resultado do pai dera positivo.

Segundo a Fox, um porta-voz de Eduardo também confirmou a informação por escrito. Na sequência, Eduardo negou que tenha dado a confirmação. O próprio Eduardo Bolsonaro, que estava na comitiva dos EUA, precisou fazer teste de coronavírus, que deu negativo.

Mesmo com o primeiro resultado do exame de coronavírus tendo dado negativo, o presidente Jair Bolsonaro vai repetir o teste no início da semana que vem, segundo o jornal O Estado de S.Paulo apurou. Ele também deverá ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada.