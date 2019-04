Tesouro dos EUA analisa lei sobre declaração de imposto de renda de Trump

Washington — O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta segunda-feira que seguirá a lei no tocante ao pedido do Congresso pelas declarações de Imposto de Renda do presidente Donald Trump, mas reiterou seus receios sobre a exigência dos parlamentares pelos documentos.

“Estamos analisando a lei, estamos consultando o Departamento de Justiça”, disse Mnuchin em uma entrevista à Fox Business Network.

Democratas do Congresso e o governo Trump travarão uma batalha legal, já que o presidente do Comitê de Verbas da Câmara dos Deputados, Richard Neal, impôs o prazo de 23 de abril para a entrega dos documentos.

“Seguirei a lei”, afirmou Mnuchin ao canal a cabo, acrescentando que também analisará “questões constitucionais” correlatas atentamente – ele está envolvido na decisão porque seu departamento supervisiona a Receita Federal dos EUA.

Mnuchin reiterou seu receio de que a exigência dos democratas transforme a Receita Federal em uma ferramenta de disputas políticas.

Trump rompeu com décadas de tradição ao não divulgar suas declarações de Imposto de Renda ao concorrer à Casa Branca em 2016, quando foi eleito.

Na semana passada, o presidente disse que as pessoas não se importam com suas declarações de imposto e repetiu que as divulgaria se elas não estivessem sendo auditadas pela Receita Federal, mas sem oferecer provas disso. Especialistas em impostos disseram que tal auditoria não impediria um indivíduo de divulgar suas declarações.