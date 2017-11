Terrorismo atinge mais Oriente Médio e África

Duas regiões são as maiores protagonistas de ataques terroristas no mundo: o Oriente Médio e a África Subsaariana. Para a ONG Institute for Economics and Peace, o mundo ainda enfrenta muitos desafios para diminuir o número de vítimas do terrorismo, que somaram mais de 25.673, em 2016.

Apesar do grave resultado, os indicadores mostraram que o número de mortes causadas por ataques terroristas diminuiu 13% entre 2015 e 2016, e que o principal autor de ataques terroristas no mundo, o Estado Islâmico, tem perdido força e influência. Abaixo, os dez países mais afetados pelo terrorismo, e as principais vítimas dos ataques.