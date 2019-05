Terremoto na Amazônia peruana deixa ao menos 6 feridos no Equador

Quito – Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em diversas províncias do Equador por consequência do forte terremoto que foi registrado durante a madrugada com epicentro na Amazônia peruana e que foi sentido em todo o território equatoriano.

“Até o momento, há informações sobre seis pessoas feridas: uma na província de Los Ríos, uma na de Loja, duas em Zamora Chinchipe, uma em Morona Santiago e outra em Santo Domingo”, relatou o Serviço Nacional de Gestão de Riscos e Emergência do Equador em boletim difundido neste domingo.

O terremoto, de magnitude 7,5 na escala Richter segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP), 8,09 segundo o instituto equatoriano, sacudiu durante a madrugada uma região pouca povoada da Amazônia peruana, sem causar danos graves.

“O sismo foi sentido com força em (as províncias equatorianas de) Napo, Pastaza, Loja e Zamora Chinchipe”, acrescentaram as autoridades na nota oficial.