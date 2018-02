Terremoto em Taiwan deixa 2 mortos, 1 desaparecido e 202 feridos

Taipé – Ao menos duas pessoas morreram, uma desapareceu e 202 ficaram feridas em um terremoto de magnitude 6,4 que danificou seriamente seis edifícios e numerosas infraestruturas em Taiwan, informou nesta quarta-feira (data local) o órgão de defesa civil da ilha.

Seis edifícios de Hualien ficaram gravemente danificados pelo terremoto, e três deles sofreram colapsos parciais, incluindo o edifício A-Guan Hotpot e o Hotel Tongshuai (Marshall).

Por sorte, a maioria dos hóspedes do Hotel Tongshuai estavam acima do quinto andar, mas três funcionários do primeiro estão presos sob os escombros e outro está desaparecido, segundo informações dos bombeiros.

Devido aos danos ocasionados pelo terremoto em edifícios e na infraestrutura, as autoridades suspeitam que o número de mortos possa aumentar nas próximas horas, na medida em que as tarefas de resgate e limpeza estão sendo concluídas.

O tremor deixou inclinados dois hospitais, o Hotel Meilun e outro edifício, além de ter produzido fissuras em centenas deles e danificou numerosas infraestruturas.

Duas pontes da cidade de Hualien ficaram danificadas e foram fechadas, inclusive a ponte de Qixingtian, e a estrada Suhua, devido a numerosas rachaduras e desprendimentos.

Os deslizamentos de terra também atingiram a estrada central da ilha e a estrada Provincial 11, que permanece aberta, apesar de contar com rachaduras e imperfeições.

As ruas de Hualien apresentam fissuras, ruptura de tubulações de gás e água e o colapso da rede elétrica, que deixou milhares de lares sem eletricidade.

O terremoto, ocorrido às 23h50 locais (13h50 em Brasília) de terça-feira, com epicentro situado 18,3 quilômetros ao norte-nordeste da cidade de Hualien, situada no leste da ilha, assustou a população em toda a ilha, incluindo a capital Taipé.

As ruas de muitas cidades ficaram cheias de gente durante a noite, que temiam réplicas de maior magnitude, e muitos dos moradores não voltaram a seus lares até horas avançadas da madrugada.

Desde o domingo, Taiwan registra forte atividade sísmica, com 96 terremotos nas 24 horas prévias ao sismo de magnitude 6,4 e outro de magnitude 6,1 no domingo.