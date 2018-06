Terremoto em Osaka preocupa jogadores do Japão na Copa do Mundo

Saransk – A delegação japonesa na Copa do Mundo demonstrou preocupação nesta segunda-feira com a notícia do terremoto que atingiu a região de Osaka ontem e deixou pelo menos três vítimas fatais, além de vários feridos.

Akira Nishino, técnico do Japão, falou sobre o impacto do desastre às vésperas da estreia do time no torneio, contra a Colômbia, nesta terça-feira.

“Estamos impactados pela notícia. Atentos com a situação de familiares e amigos. Isso me preocupa. A comissão técnica está concentrada em tranquilizar o grupo o mais rápido possível”, afirmou Nishino.

O capitão Makoto Hasebe deu os pêsames aos afetados pelo desastre natural e confirmou que o time está preocupado.

“Alguns jogadores têm parentes afetados por este terremoto. Estão preocupados sim. Todos expressamos apoio às vítimas”, finalizou o meio-campo.