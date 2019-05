Terremoto de magnitude 7,5 deixa ao menos 1 morto e 5 feridos no Peru

Lima – Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas neste domingo no Peru pelo terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter que teve seu epicentro registrado na região amazônica, informou o Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN) do país.

A vítima morreu por causa do desprendimento de uma rocha durante o tremor na região de Cajamarca, no norte dos Andes peruanos, um dos sete departamentos do país onde foram registrados danos pessoais e materiais.

A maioria dos feridos está na cidade amazônica de Yurimaguas, a mais próxima do epicentro, aonde o presidente do Peru, Martín Vizcarra, chegou neste domingo junto com duas ministras para fazer uma avaliação dos danos em primeira mão.

Antes de dirigir-se a Yurimaguas, Vizcarra garantiu que haverá ajuda humanitária imediata para os afetados e logística para recuperar a infraestrutura danificada.

O terremoto ocorreu às 2h41 locais (4h41 em Brasília) com epicentro situado dentro da reserva nacional de Pacaya Samiria, em Loreto, uma região pouco povoada na Amazônia peruana, e durou cerca de um minuto.

Sua profundidade foi registrada a 141 quilômetros da superfície, o que reduziu seu poder de destruição, mas a onda sísmica teve grande alcance e foi sentida a milhares de quilômetros do epicentro, em capitais sul-americanas como Lima, Quito (Equador) e Bogotá (Colômbia).