Terremoto de 7,5 graus atinge Papua-Nova Guiné e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,5 foi registrado próximo à remota ilha da Nova Bretanha, em Papua-Nova Guiné, nesta terça-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), provocando um alerta de tsunami para partes do oceano Pacífico.

Prelim M7.5 Earthquake New Britain region, Papua New Guinea May-14 12:58 UTC, updates https://t.co/DKsG5YWz1j — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) May 14, 2019

O tremor ocorreu no mar a 33 quilômetros a leste da cidade de Rabaul, com profundidade de 10 quilômetros, por volta de 22h58 (horário local), informou o USGS. Não houve relatos imediatos de danos ou fatalidades na área.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico alertou sobre a possibilidade de ondas de tsunami dentro de uma área de 1 mil quilômetros do epicentro do terremoto ao longo das costas de Papua-Nova Guiné e das Ilhas Salomão.

Em fevereiro, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu Papua-Nova Guiné cerca de 900 quilômetros a oeste e matou ao menos 100 pessoas.