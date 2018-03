Terremoto de magnitude 7,1 atinge ilha de Papua Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 7,1 ocorreu 135 km a leste da cidade de Rabaul, na ilha Nova Bretanha, em Papua Nova Guiné, às 3h39 de sexta-feira no horário local, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Embora o terremoto tenha ocorrido no fundo do mar a uma profundidade relativamente baixa de 10 km, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico disse que não havia ameaça de tsunami.

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu o continente de Papua Nova Guiné em 26 de fevereiro, matando mais de 100 pessoas.