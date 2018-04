Terremoto de magnitude 6,4 atinge costa do Chile, diz USGS

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a costa do centro do Chile na manhã desta terça-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor ocorreu às 7h19, cerca de 120 km ao sul-sudoeste da cidade portuária de Coquimbo a profundidade de 76 km, acrescentou o USGS. Inicialmente, a agência havia reportado que o terremoto tinha magnitude 6,4.

A agência de serviços de emergência do Chile, Onemi, disse em sua conta no Twitter que não havia nenhum relato imediato de danos e a Marinha do país afirmou que não há risco de tsunami.