Teerã – O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que um terremoto de magnitude 6,3 atingiu o oeste do Irã, uma região próxima da fronteira do país com o Iraque. O tremor atingiu de perto a província iraniana de Kermanshah.

O terremoto foi superficial, o que pode causar sérios danos na região, de acordo com a agência americana. O tremor foi sentido em Bagdá, a capital iraquiana. Em 2017, um terremoto na mesma área deixou mais de 400 mortos.

Fonte: Associated Press.