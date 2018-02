Terremoto de magnitude 6,1 atinge a costa leste de Taiwan

Taipei – Um forte terremoto, de magnitude 6,1, atingiu a costa leste de Taiwan na noite deste domingo. Não há relatos imediatos de feridos ou de danos à infraestrutura local.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto foi 14 quilômetros a nordeste da cidade de Hualien, a uma profundidade de apenas 7,8 quilômetros. No entanto, a Agência de Notícias Central de Taiwan informou que a agência de monitoramento do terremotos da ilha registrou sete tremores, sendo o mais forte de magnitude de 5,8, a uma profundidade de 16 quilômetros. Os terremotos superficiais tendem a causar mais danos do que mais profundos.

Os registros de terremotos são frequentes em Taiwan, mas a maioria dos tremores tem baixa intensidade e causa pouco ou nenhum dano. Em 1999, um tremor de magnitude 7,6 no centro de Taiwan provocou a morte de mais de 2.300 pessoas. Em 2016, um terremoto superficial no sul de Taiwan deixou mais de vinte mortos.