Terremoto de magnitude 6,8 atinge a Bolívia

São Paulo – Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o sul da Bolívia na manhã desta segunda-feira, 02 de abril. De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor aconteceu a 557 quilômetros de profundidade e numa região que está a cerca de 290 quilômetros da cidade de Potosí.

Autoridades da Bolívia ainda não confirmaram se há mortos ou feridos em razão do terremoto, bem como a extensão dos danos que o evento pode ter causado.

Repercussão

No Chile, o jornal La Nácion, citando o Centro de Sismologia chileno, informou que as regiões de Antofagasta, Arica e Parinacota, todas localizadas no norte do país, também sentiram o tremor que aconteceu em território boliviano. No Chile, continuou a publicação, não há notícias de danos de infraestrutura ou pessoas feridas nestes locais.

O abalo também foi sentido no Brasil, especialmente em Brasília e em São Paulo, de acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Não há relatos de feridos e alguns edifícios chegaram a ser esvaziados nestas cidades em decorrência do tremor, informou a emissora de TV Globonews.