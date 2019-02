Terremoto de magnitude 6,6 abala região do sudoeste da China

1. Calamidade zoom_out_map 1/14 (Getty Images) China neste domingo (3). O terremoto de 6,1 graus na escala Richter que atingiu o sudoeste do país deixou ao menos 400 mortos e mais de 1.800 feridos. A principal região afetada, Ludian, é um vilarejo pobre e densamente povoado. Pela proximidade do epicentro, suas casas frágeis não resistiram ao tremor e foram ao chão. Em uma corrida contra o tempo, 20 mil militares, policiais e bombeiros buscam possíveis sobreviventes. Na última década, outros países também sentiram a fúria que vem das profundezas da Terra. Das ondas gigantes que atingiram as ilhas do Pacífico em 2004 ao tremor seguido de tsunami que atingiu o Japão em 2011, relembre alguns dos terremotos que abalaram o mundo nos últimos anos. São Paulo - Dor, pânico e destruição tomaram conta daneste domingo (3). Ode 6,1 graus na escala Richter que atingiu o sudoeste do país deixou ao menos 400 mortos e mais de 1.800 feridos. A principal região afetada, Ludian, é um vilarejo pobre e densamente povoado. Pela proximidade do epicentro, suas casas frágeis não resistiram ao tremor e foram ao chão. Em uma corrida contra o tempo, 20 mil militares, policiais e bombeiros buscam possíveis sobreviventes. Na última década, outros países também sentiram a fúria que vem das profundezas da Terra. Das ondas gigantes que atingiram as ilhas do Pacífico em 2004 ao tremor seguido de tsunami que atingiu o Japão em 2011, relembre alguns dos terremotos que abalaram o mundo nos últimos anos.

2. Setembro de 2013, Paquistão zoom_out_map 2/14 (Naseer Ahmed/Reuters) Em setembro de 2013, um terremoto com magnitude de 7,7 sacudiu a província Baluchistão, no Paquistão. O fenômeno matou ao menos 500 pessoas e criou uma ilha na costa paquistanesa.

3. Outubro de 2013, Filipinas zoom_out_map 3/14 (REUTERS/Stringer) Em outubro de 2013, um terremoto de 7,2 graus de magnitude sacudiu o centro do arquipélago filipino e deixou ao menos 200 mortos e mais de 700 feridos. O terremoto afetou mais de 3,1 milhões de pessoas e causou danos em infraestruturas estimados em R$ 71 milhões.

4. Março de 2011, Japão zoom_out_map 4/14 (©AFP/Arquivo / Toru Yamanaka) No dia 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por uma triplice catástrofe. Um terremoto e um tsunami devastaram o nordeste do país, detonando uma emergência atômica que transformaria Fukushima numa cidade fantasma e mudaria os rumos da energia nuclear no mundo. De acordo com as autoridades, houve cerca de 13 mil mortes confirmadas e 16 mil desaparecidos.

5. Janeiro de 2010, Haiti zoom_out_map 5/14 (Getty Images) No dia 12 de janeiro de 2010, um forte terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter atingiu o país, matando 250 mil pessoas e deixando cerca de 1,5 milhão desabrigadas. O epicentro foi a poucos quilômetros da capital, Porto Príncipe, onde inúmeros edifícios foram destruídos, incluindo o palácio presidencial, sede do governo.

6. Fevereiro de 2010, Chile zoom_out_map 6/14 (Getty Images) O tremor com magnitude de 8.8 graus que sacudiu o Chile na madrugada do dia 27 de fevereiro atingiu 80% do país e espalhou destruição. Estima-se que os prejuízos econômicos alcançaram os 30 bilhões de dólares. O país contabilizou 525 mortos.

7. Outubro de 2010, Indonésia zoom_out_map 7/14 (Getty Images) Um tsunami provocado por um terremoto de 7,7 graus de magnitude atingiu as Ilhas de Mentawai, na Indonésia, próximas à costa de Sumatra, em outubro de 2010. Poucas horas depois, outra tragédia: o vulcão mais ativo do país, o Monte Merapi, entrou em forte atividade. Cinzas e chamas cobriram ilhas inteiras. Juntas, a erupção vulcânica e a tsunami mataram mais de 500 pessoas.

8. Setembro de 2009, ilhas do Pacífico Sul zoom_out_map 8/14 (Getty Images) Um terremoto de 8,3 graus na escala Richter atingiu o arquipélago de Samoa, no Pacífico Sul, e provocou tsunamis de até 12 metros de altura. Para escapar da catástrofe, boa parte da população se refugiou em montanhas. Pelo menos 195 pessoas morreram.

9. Abril de 2007, Ilhas Salomão zoom_out_map 9/14 (Getty Images) Às sete da manhã do dia 2 de abril de 2007, as Ilhas Salomão foram sacudidas por um tremor de terra de 8,1 graus de magnitude. Em minutos, ondas formaram verdadeiros muros d'água de até 10 metros de altura, que se precipitaram contra os vilarejos. Pelo menos 50 pessoas morreram e outras 6 mil ficaram desabrigadas. A força do terremoto chegou a elevar permanentemente a ilha de Ganongga em dois metros.

10. Setembro de 2007, Padang zoom_out_map 10/14 (Getty Images) Um terremoto de magnitude 8,4 com epicentro próximo de Sumatra deixou em ruínas a cidade costeira de Padang, na madrugada de 30 de setembro de 2007. Ao menos 25 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas. O terremoto destruiu mais de 60% da estrutura da cidade.

11. Maio de 2006, Java zoom_out_map 11/14 (Getty Images) Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter e com duração de 57 segundos atingiu a ilha de Java , a mais povoada da Indonésia no dia 27 de maio de 2006. A cidade de Yogyakarta , com cerca de 500 mil habitantes foi a mais atingida. Ao todo, foram contabilizados 6.234 mortos, 20 mil feridos e 340 mil desabrigados.

12. Março de 2005, Sumatra zoom_out_map 12/14 (Getty Images) Na noite do dia 28 de março de 2005, um forte terremoto de 8,7 graus na escala Richter atingiu a costa norte de Sumatra, matando 1.300 pessoas. Dezenas de milhares de habitantes entraram em pânico e saíram às ruas para escapar de possíveis desabamentos; a agitação durou quase três minutos.