Terremoto de magnitude 6,4 na Indonésia

Jacarta – Um terremoto de magnitude 6,4 sacudiu na manhã deste domingo às 09h16 (horário local e de Brasília) a região costeira da Papuásia indonésia, anunciou o Observatório Americano Geológico, mas sem indicar se houve estragos nem se existe risco de tsunami.

O tremor foi registrado a uma profundidade de 36 quilômetros, a 161 quilômetros de Enarotali, segundo o Observatório.

Nenhum alerta de tsunami foi emitido no site do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

A Indonésia está situada sobre o “Cinturão de Fogo” do Pacífico, no encontro de placas continentais onde os riscos sísmicos são muito elevados.