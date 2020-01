Terremoto de magnitude 5,9 atinge Porto Rico após tremores secundários

San Juan – Um terremoto de magnitude preliminar de 5,9 na escala Richter sacudiu Porto Rico neste sábado, que desde ontem registra tremores de intensidade diferente após o terremoto de 6,4 que atingiu a ilha na última terça-feira, que causou uma morte, deixou cerca de 2 mil refugiados e milhares de casas danificadas.

A Rede Sísmica de Porto Rico informou que não há alerta de tsunami no país e nas Ilhas Virgens devido a este último terremoto.

O tremor de hoje foi seguido por mais quatro secundários, dois dos quais excederam a magnitude 4.

Desde ontem, a ilha do Caribe vem sofrendo um surto de atividade sísmica que aumentou ainda mais a preocupação da população, especialmente nos municípios do sudoeste do território caribenho, onde o medo cresce diante da continuidade dos tremores.

O diretor da Rede Sísmica, Víctor Huerfano, pediu aos cidadãos ficarem atentos com a possibilidade de novos tremores e avisou que a atividade continuaria por alguns dias.

Durante todo o fim de semana, espera-se que a ajuda seja intensificada para os quase 2 mil desabrigados que permanecem em abrigos.

A maioria das pessoas passa a noite ao ar livre com medo de que as estruturas dos centros esportivos montadas para acomodá-los não resistam à força dos tremores.