Terremoto de magnitude 5,9 atinge estado do México

Cidade do México – Um terremoto de magnitude 5,9 foi sentido na noite de sexta-feira, hoje no litoral do estado de Jalisco, no México, sem relatos de qualquer tipo de danos até o momento, informou a Proteção Civil da Secretaria de Governo.

O Serviço Sismológico Nacional (SSN) registrou às 22h56 (hora local) o tremor com magnitude 5,9 com epicentro a 90 quilômetros de Cihuatlán (Jalisco) e uma profundidade de 18 quilômetros.

O terremoto foi perceptível em várias regiões de Jalisco e no estado de Colima, sem que ao momento tenham informações sobre prejuízo, afirmaram as autoridades.

O Secretário de Proteção Civil do Governo, Fausto Lugo, informou em sua conta no Twitter que não há relatos de incidentes pelo tremor da noite passada.