Terremoto de magnitude 5,8 sacode área de vulcão havaiano em erupção

Washington – Um terremoto de 5,4 graus de magnitude na escala aberta de Richter, seguido de várias réplicas, sacudiu nesta sexta-feira a área do vulcão havaiano Kilauea, que entrou em erupção nesta quinta-feira, causando a evacuação de 1.700 pessoas.

O sismo ocorreu a 6,9 quilômetros de profundidade às 11h32 (horário local, 18h32 de Brasília) e o epicentro se localizou 18 quilômetros ao sudoeste de Leilani Estates, a cidade evacuada nesta quinta-feira pela erupção.

O sismo de 5,4 graus foi seguido por meia dúzia de réplicas de entre 3,3 e 4,3 graus.

O vulcão Kilauea entrou em erupção nesta quinta-feira após vários dias de tremores na região.

As autoridades habilitaram dois albergues e evacuaram a área residencial mais próxima ao vulcão, conhecida como Leilani Estates e onde já havia começado a surgir fendas das quais saíram lava e vapor.

O vulcão Kilauea está localizado ao sudeste da ilha do Havaí, que no seu extremo sudeste é a maior do arquipélago e na qual vivem cerca de 185.000 pessoas.