Terremoto de magnitude 5,2 é sentido no Peru, sem vítimas

Lima – Um terremoto de magnitude 5,2 na escala Richter foi registrado às 20h11 (hora local) de quinta-feira, em Huancavelica, na região central do Peru, mas até o momento não há informações sobre vítimas ou danos materiais, de acordo com fontes oficiais.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) localizou o epicentro do tremor a 40 quilômetros do distrito de Lircay, na província de Angaraes, e a sua profundidade a 100 quilômetros.

A imprensa local informou que o terremoto causou alarme entre a população, sem notificações de danos na região próxima ao epicentro ou em outras cidades vizinhas, onde também foi sentido.

O terremoto aconteceu quatro dias depois que um terremoto de magnitude 6,8 deixou dois mortos e mais de 100 feridos nas regiões de Arequipa, Ayacucho e Ica.