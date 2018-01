Terremoto de magnitude 4,5 atinge São Francisco, nos EUA

São Francisco – Um terremoto leve sacudiu a região de San Francisco, no Estado norte-americano da Califórnia, nesta quinta-feira, e acordou muitas pessoas durante a madrugada, mas não surgiram relatos imediatos de danos.

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o tremor raso teve magnitude 4,5 e ocorreu às 2h39 locais. O epicentro foi em Berkeley, que fica do outro lado da baía de San Francisco.

Um porta-voz do serviços de emergência da Califórnia disse não haver relatos de danos na região.

Um bombeiro de Berkeley que não quis se identificar disse que algumas pessoas ligaram, a maioria se queixando de tremores nas janelas, e que não surgiram relatos de estragos ou de feridos.

O USGS situou o epicentro do terremoto perto do Claremont Club and Spa de Berkeley. O hotel de luxo histórico não sofreu avarias, afirmou um funcionário que não quis dizer o nome.

“Já que todos da Bay Area estão acordados, é hora da balada!” , escreveu um usuário do Twitter. A rede social ficou repleta de comentários sobre o tremor, muitos deles bem-humorados.

Cerca de uma hora depois do sismo, o Departamento de Administração de Emergências de San Francisco enviou uma mensagem de texto aos moradores dizendo não haver nenhum alerta de tsunami.