Terremoto de 8,2 graus no Alasca provoca alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 8,2 atingiu o Golfo do Alasca nas primeiras horas desta terça-feira, levando as autoridades a alertarem moradores da região a se afastaram da área litorânea devido ao risco de um tsunami.

O tremor ocorreu 256 quilômetros a sudeste de Chiniak, no Estado norte-americano do Alasca, a uma profundidade de 10 quilômetros, às 7h31 (horário de Brasília), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

“Se você está localizado nessa região costeira, mova-se em direção ao interior para lugares elevados. Alertas de tsunami significam que um tsunami com inundação significativa é possível ou já está ocorrendo”, disseram autoridades em um alerta para Alasca e Colúmbia Britânica (Canadá).

Foram emitidos alertas de tsunami para partes do Alasca e do Canadá, e toda a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí foram colocados em estado de observação para um tsunami.

“Com base em todos os dados disponíveis, um tsunami pode ter sido gerado por esse terremoto que pode ser destrutivo para áreas costeiras mesmo distantes do epicentro”, disse o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico.

A agência meteorológica do Japão informou que está monitorando a situação, mas não emitiu alerta de tsunami.